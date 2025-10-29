Bursa'da Firari Hükümlü Çalıntı Motosikletle Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çalıntı motosikletle yakalandı.

İlçe merkezinde devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü M.G'nin (17) 8 ayrı suçtan arandığı ve firari olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.