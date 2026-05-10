Otomobil tarlaya uçtu, devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajda savrulup yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Arkadan gelen motosiklet de yola devrilen direğe çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolunda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Eda K. (23) yönetimindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, virajda savrulup yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Bu sırada aynı yöne giden Berkan Eray P. (24) yönetimindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet de kaza sırasında yola devrilen elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eda K., yanındaki Nida G.U. (18) ile motosikletteki Berkan Eray P. ve Oktay E. (35) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eda K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların ve direğin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incele başlattı.

