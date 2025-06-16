Bursa'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Karacabey ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Batuhan Kaya hayatını kaybetti. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

A.K. (47) idaresindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen Batuhan Kaya yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kaya araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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