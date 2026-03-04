Haberler

Bursa'da güzellik merkezinde 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Nagihan K. hastanede hayatını kaybederken, Halit D.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Halit D. İddiaya göre eski kız arkadaşı Nagihan K.'nın iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttı. Halit D.'nin kapıyı kilitlemesi ve duyulan silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan K. ve Halit D.'yi başlarından vurulmuş halde buldu.

Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.'nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
