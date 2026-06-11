Haberler

Dairede çıkan yangında çift ile 3 çocuğu dumandan etkilendi

Dairede çıkan yangında çift ile 3 çocuğu dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katında elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangında, bir çift ve 3 çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA'da 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, elektrik panosundan çıktığı öne sürülen yangında, çift ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında, saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangında, evden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan anne Ü.G.Y. ve baba Ö.Y. ile çocukları H.Y., A.Y. ve B.Y., dışarı çıktı ancak dumandan etkilendikleri anlaşıldı. Aile üyeleri, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Tedaviye alınan aynı aileden 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi
57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Bursa'da rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı: Pasta kutusunda döviz detayı!

Bursa'daki rüşvet dosyasında çarpıcı iddia!
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir