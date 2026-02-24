Bursa'da iki kadın dilencinin yanlarındaki bebeğe rağmen yer kavgası kamerada

BURSA'da iki dilenci yerde oturan bebeğe aldırış etmeden yer meselesi nedeniyle kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kadınlardan birinin kucağından düşen bebek yere oturarak ağlamaya başladı. Yerde oturan bebeğe aldırış etmeyen kadınların kavga etmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar kısa sürede ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

