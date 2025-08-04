Bursa'da Depremzedelere Mektup Gönderildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında depremden etkilenen Adıyaman ailelerine mektup gönderildi. Etkinlik, 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganıyla gerçekleştirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Adıyaman'da depremden etkilenen ailelere mektup gönderildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karaman Mahalle Muhtarlığınca, "Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla, mahallede yaşayan ailelerle etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek adına Adıyaman'da depremden etkilenen ailelere mektup gönderildi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel