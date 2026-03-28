Mahkeme kararıyla boşaltılan evden 4 kamyon atık çıkarıldı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi ekipleri, gelen şikayetler sonucu çöp dolu evi mahkeme kararıyla boşaltıp temizledi. 4 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarılan ev temizlenip, dezenfekte edildi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayıhan Mahallesi'nden gelen şikayet üzerine, çöp eve dönüştüğü öne sürülen daireyi temizledi. Mahkeme kararıyla eve giren ekipler, uzun süredir biriktirildiği anlaşılan, üst üste istif edilen atıklarla kıyafetleri toparlayıp kamyonlara yükledi. Çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından çöplerin çıkarıldığı evi temizleyip dezenfekte etti. Kayıhan Mahallesi Muhtarı Ali Osman Işık, daireden çevreye yayılan pis kokunun mahalleliyi rahatsız ettiğini belirterek, evin temizlenmesi için, Osmangazi Belediyesi'nden destek isteyip, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Işık, çöp evin temizlenmesinin ardından mahallelinin rahat nefes aldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı