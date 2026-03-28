Mahkeme kararıyla boşaltılan evden 4 kamyon atık çıkarıldı

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Kayıhan Mahallesi'nde çöp dolu bir evi mahkeme kararıyla boşaltarak temizledi. 4 kamyon dolusu çöp çıkarılan ev, dezenfekte edilerek mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayıhan Mahallesi'nden gelen şikayet üzerine, çöp eve dönüştüğü öne sürülen daireyi temizledi. Mahkeme kararıyla eve giren ekipler, uzun süredir biriktirildiği anlaşılan, üst üste istif edilen atıklarla kıyafetleri toparlayıp kamyonlara yükledi. Çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından çöplerin çıkarıldığı evi temizleyip dezenfekte etti. Kayıhan Mahallesi Muhtarı Ali Osman Işık, daireden çevreye yayılan pis kokunun mahalleliyi rahatsız ettiğini belirterek, evin temizlenmesi için, Osmangazi Belediyesi'nden destek isteyip, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Işık, çöp evin temizlenmesinin ardından mahallelinin rahat nefes aldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
Taraftar şokta! Dev kulübe 60 puan silme cezası geliyor

Taraftar şokta! Dev kulübe eşi benzeri görülmemiş ceza
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar