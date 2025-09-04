Haberler

Bursa'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi ilçesinde çıkan çamlık yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde çıkan çamlık yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan çamlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla alevler, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Yolun ortasında duran aracın yanına gitti, gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.