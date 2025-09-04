Bursa'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmangazi ilçesinde çıkan çamlık yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde çıkan çamlık yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan çamlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla alevler, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN-Kamera: Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel