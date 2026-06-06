Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin boya fabrikasındaki soğutma çalışması devam ediyor.