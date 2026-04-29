Haberler

Bursa'da bir öğretmen yurttaki odasında ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir öğretmen yurttaki odasında ölü bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir öğretmen yurttaki odasında ölü bulundu.

Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Anıl Karakuzu'dan (36) haber alamayan okul yönetimi polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri kameraların incelemesi sonucu Karakuzu'nun gece saatlerinde nöbetçi olduğu yurttaki odasına girdiğini tespit etti.

Odasında giren polis ekipleri, Karakuzu'nun hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde öğretmen Anıl Karakuzu'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan öğretmenin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi

Dünya için önemi büyük! Arıza yapınca Çanakkale'de demirledi
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi

Dünya için önemi büyük! Arıza yapınca Çanakkale'de demirledi
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı