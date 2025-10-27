Bursa'da 'Bir Bilet Bir Fidan' Konseri Düzenlendi

Bursa'da Stratejik Satınalma Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Bir Bilet Bir Fidan" konseri düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Murat Süslerer yönetti.

Programda Cumhuriyet dönemi eserlerinin yanı sıra Atatürk'ün sevdiği şarkılar da solistler ve koro tarafından seslendirildi.

Konserde sahne alan Sinem Bale Okulu'nun sergilediği tango, kanto ve çeşitli bale gösterileri Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

Solistler, koro, şef ve dansçılar seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.