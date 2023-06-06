Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu katil zanlısı olarak gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin oğlu, katil zanlısı olarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhanettin Çelik'in (59), dün ilçenin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunması üzerine çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin oğlu, katil zanlısı olarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhanettin Çelik'in (59), dün ilçenin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Ankara'da olduğu belirlenen bu kişinin oğlu E. Çelik, katil zanlısı olarak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Bursa'ya getirildi.

E. Çelik'in, polise verdiği ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden tartıştığı babasını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.