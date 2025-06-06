Bursa'da Bayram Namazı Ulu Camii Avlusunda Kılındı

Bursa'da Bayram Namazı Ulu Camii Avlusunda Kılındı
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626 yıllık Ulu Camii, bayram namazı için gelen kalabalığı ağırlayamayıp, avluda namaz kılınmasına neden oldu. Şehirdeki diğer büyük camilerde de yoğunluk yaşandı.

Bursa'da, bayram namazı için 626 yıllık tarihi Ulu Camii'ye gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı. Bursa'da bayram namazını kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa'nın tarihi simgelerinden biri olan ve 626 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii'ye akın etti. Bu bayramda da yoğunluk nedeniyle camide adım atacak yer kalmazken, camide yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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