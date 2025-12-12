Bursa'da Barakada Yangın: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi 5'inci Gümüş Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek barakayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, barakada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.