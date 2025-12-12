Haberler

Bursa'da Barakada Yangın: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Barakada Yangın: Yabancı Uyruklu Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın sonrası yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi 5'inci Gümüş Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek barakayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, barakada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Milyonların beklediği gün geldi çattı! İşte masadaki zam senaryoları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon Galatasaraylıları kahreden haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler

9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler
title