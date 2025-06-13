Bursa'da Barakada Çıkan Yangın 1 Saatte Söndürüldü

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Osmangazi ilçesinde yer alan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılmaz hale geldi.

BURSA'da, barakada çıkan yangın, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'ndeki barakada, dün saat 23.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, baraka kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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