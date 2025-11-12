Haberler

Bursa'da Balkonundan Düşen Adam Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'da 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki balkonundan dengesini kaybederek düşen 45 yaşındaki Bedrettin Ö. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen sevk edildi ve Bedrettin Ö. hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan düşen Bedrettin Ö. (45), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonuna çıkan Bedrettin Ö., bir anda dengesini kaybedip beton zemine düştü. Bedrettin Ö.'yü yerde gören ailesi, fenalık geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı b elirlenen Bedrettin Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
