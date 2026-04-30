Bursa'da Avukat Kocaefe'nin Öldürülmesi Protesto Edildi, Erinç Sağkan:  Bir Meslektaşımızı Daha Toprağa Gömmek İstemiyoruz

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Bir meslektaşımızı daha toprağa gömmek istemiyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Bu bir mağduriyet değildir. 210 bin avukat 81 baro ve Türkiye Barolar Birliği avukata dönük şiddet vakalarının engellenmesi konusunda tam bir birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etme azim ve kararlılığı içerisindedir" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında, borç nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan H.Ç., soğuk hava deposu sahibi Elif Çalışkan ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'ye silahlı saldırı düzenledi. Olayda avukat Kocaefe yaşamını yitirirken Elif Çalışkan yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Ç., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaefe'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Bursa Barosu adliye önünde düzenlenen basın açıklamasının ardından Kent Meydanı'na yürüdü. Eyleme Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile çok sayıda baro başkanı, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile çok sayıda avukat katıldı.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Açıkça ifade ediyoruz ki artık başımız sağ olsun diyemeyeceğimiz bir noktadayız. Her bir avukat cinayetinin bir toplumsal ders olmasını beklerken artan şiddet bizden bir parça daha koparmaya devam etmekte. Ülke genelinde giderek yaygınlaşan silahlanma, şiddeti meşrulaştıran ve bundan beslenen anlayış yalnızca toplumun en savunmasız kesimlerini değil dün çocuklarımızı bugün ise meslektaşlarımızı hedefe almaktadır. Meslektaşımız avukat Hatice Kocaefe de avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren karanlık ve sapkın bir anlayışın sonucu olarak silahın sağladığı cüretle katledilmiştir. Meslektaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu cinayet ülkede artan şiddet ikliminin, hukuk tanımazlığın, adalete olan inancın zayıflatılmasının ve kamu yetkisini kullanan kişiler de dahil olmak üzere avukatı itibarsızlaştırarak şiddete açık hale getiren sorumsuz yaklaşımların can alıcı bir sonucudur."

Artık bildiriler yazmak ve yas tutmaktan bıktık. Her bir avukatın ölümünün artık son olmasını beklerken çoğalan ölümler bizlerin canından bir parça daha koparmaya devam ediyor. Bıçak kemiğe dayandı artık. Bıçak kemiğe dayandı. Yeter artık. Avukat hiçbir zaman taraf değildir. Avukat bir suçu savunmaz. Adaleti savunur. Avukat dava ile özdeşleşmez. Hak ile özdeşleşir. Avukatız biz."

"Yargı görevlilerine dönük şiddet vakaları münferit olaylar değildir"

TBB Başkanı Erinç Sağkan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Avukata dönük şiddet olaylarının araştırılması için meclis komisyonu kurulmasını talep ettik. Reddettiler. İşte buradan tekrar sesleniyoruz. Artık lütfen kimse kafasını kuma gömmesin. Kimse bunlar önlenemez, münferit olaylar demesin. Daha Ocak ayında yeni bir kamu avukatı Yalova'da Zekeriya Polat kamu binasının içerisine elini kolunu sallayarak giren birisi tarafından bir cani tarafından katledildi. Artık bunu engelleyelim. Artık bizim sabrımız kalmadı. Bir meslektaşımızı daha toprağa gömmek istemiyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Son olarak da şunu ifade etmek isterim. Bu çağrımızı bu söylememizi bir samimiyet olarak görülsün ama sakın ha ama sakın ha bir mağduriyet olarak görmeyin. Bu bir mağduriyet değildir. 210 bin avukat 81 baro ve Türkiye Barolar Birliği avukata dönük şiddet vakalarının engellenmesi konusunda tam bir birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etme azim ve kararlılığı içerisindedir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Meslektaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün buradan bir sesi tekrar yüksek olarak ifade ediyoruz. Yargı görevlilerine dönük şiddet vakaları münferit olaylar değildir ve bunu engellemek mümkündür. Türkiye Barolar Birliği 81 baromuz ve 210 bin avukat olarak söz veriyoruz. Bu topraklardan bu acıları silene kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA