Bursa'da Aranan Hükümlüler ve Cinayet Zanlısı Yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (39) ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan F.Y'yi (24) yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

JASAT ekipleri, Şanlıurfa'da işlediği "adam öldürme" suçundan aranan ve 2014'ten firari olduğu öğrenilen Serdar O'nun (42), Karacabey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğunu ve sahte kimlik kullandığını belirledi.

Gündelik olarak tarım işlerinde çalışan Serdar O, İsmetpaşa'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.