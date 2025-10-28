Haberler

Bursa'da Alkollü İçecek Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı

Bursa'da Alkollü İçecek Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir işletmeye alkollü içecek siparişi veren M.M., alkol verilemeyeceği söylenince işletme sahipleriyle kavga etti. Kavga sırasında tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan M.M., dağ yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'da oturduğu mekanda alkollü içecek siparişi yerine getirilmeyince, işletme sahipleriyle kavga edip, tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan M.M. (62) dağ yolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Bir işletmeye giren kişi, alkollü içecek istedi. Ancak, iddiaya göre işletme sahipleri müşteriye alkollü içecek veremeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında müşteri, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Aşır O. (43) ve Mehmet Şahin Ç. (67) baş kısmından sıyrık ile Ayhan A. (42) sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. (30) omuzundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay sırasında çevredeki dükkanlarda da hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DAĞ YOLUNDA YAKALANDI

Ekiplerin çalışması sonucu suç aleti tabancayı olay yerinde bırakarak kaçan şüphelinin M.M. olduğu tespit edildi. Teknik takibe alınan şüphelinin dağ yoluna kaçtığı belirtildi. M.M., olaydan 21 saat sonra, Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.