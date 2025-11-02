Bursa'da Alışveriş Merkezinde Silahlı Mukavemet Olayı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bekçilere silahlı mukavemet gösteren şüpheli gözaltına alındı. Olay, alışveriş merkezinde iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrasında gerçekleşti.
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'nde iki kişi arasında alışveriş merkezinde tartışma yaşandı.
Bekçiler tartışmayı sonlandırmak isterken ismi öğrenilemeyen bir kişi, bekçilere silahıyla engel olmaya çalıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel