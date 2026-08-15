Bursa'da akraba kavgasında 2 tutuklama
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.
Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde akrabalar arasında dün çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliler Selim S. ve Abdulhaluk L'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Selim S. ve Abdulhaluk L. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA