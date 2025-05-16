Bursa'da Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen İhbarların Yüzde 60'ı Asılsız

Bursa'da Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen İhbarların Yüzde 60'ı Asılsız
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Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların büyük bir kısmı asılsız çıkıyor. Geçen yıl 3 milyon çağrının 1.8 milyonu asılsızken, bu yılın ilk 4 ayında gelen 904 bin ihbardan 538 bini gerçeği yansıtmıyor. Asılsız ihbarlarda bulunan 40 kişiye para cezası uygulandı.

BURSA'da, bu yılın ilk 4 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 60'ı asılsız çıktı. Son 3 yılda asılsız ihbarda bulunan 40 kişiye, 'Kabahatler Kanununa muhalefet' suçundan para cezası yazıldığı belirtildi.

Kentte geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan 3 milyon 92 bin 446 çağrıdan 1 milyon 223 bin 791 gerçek, 1 milyon 868 bin 655'inin ise asılsız çıktı. Bu yılın ilk 4 ayında ise gelen 904 bin 454 ihbarın 538 bin 852'si asılsız çıktı. Kendilerine iletilen bilgilerin yaklaşık yüzde 60'ının gerçeği yansıtmadığını söyleyen merkez yetkilisi, "Gelen ihbarlara arasında çevresinde çok sayıda ölü bulunduğunu belirtip mezarda olduğunu söyleyerek, kendilerine göre espri yapan da var, içme suyu bittiği için sipariş vermek isteyenlerde oluyor. Gerçek dışı bildirimlerin ekipleri zor durumda bırakıyor. Son üç yılda asılsız ihbarda bulunarak görevlileri yanlış yönlendiren 40 kişiye, 'Kabahatler Kanununa muhalefet' suçundan 5 ila 15 bin lira arasında para cezası yazıldı" dedi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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