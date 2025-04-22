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Bursa'da 8 Kedi Yavrusunun Kesici Aletle Öldürülmesi

Bursa'da 8 Kedi Yavrusunun Kesici Aletle Öldürülmesi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde 8 kedi yavrusu, kesici aletle öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde 8 kedi yavrusunun kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.

Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'taki apartmanın bahçesinde kedileri beslemeye giden Müşerref Sabitoğlu, hayvanların hareketsiz yattığını fark etti.

Buradaki 10 kediden 8 yavrunun kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gören Sabitoğlu, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
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