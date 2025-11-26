Bursa'da 56 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Y.S.'nin saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi. 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "adam öldürme, hakaret, infaz kurum veya tutukevine yasaklı madde sokmak, kamu malına zarar verme" suçlarından aranan Y.S. için çalışma yürüttü.
Yapılan saha ve kamera çalışmalarında, toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan Y.S'nin adres değiştirdiği tespit edildi.
Firari kişi, 30 iş yerine ait toplam 240 saat kamera kaydı incelenmesi sonucunda, Yıldırım ilçesi, Namazgah Mahallesi'nde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.