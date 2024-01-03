Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, bodrum kat kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da 4 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki 4 katlı binada çıktı. Bodrum kattan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının plastik malzemelerden çıktığı belirlenirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası bodrum kat kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bodrum Çınar Olay İtfaiye Güvenlik Bursa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title