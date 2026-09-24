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Bursa'da 3 sanığın yargılandığı uçak kazası davasında ek bilirkişi raporu alınacak

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Bursa'da 25 Nisan 2022'de yerleşim bölgesine düşen eğitim uçağında ölen pilotlar Furkan Otkum ve Murat Avşar'ın ölümüne ilişkin davada 3 sanık yargılanıyor. Mahkeme, mevcut bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Bursa'da yaklaşık 4 yıl önce yerleşim bölgesine düşen tek motorlu eğitim uçağındaki eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın (32) ölümüne ilişkin dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar uçak teknisyeni Mustafa K. ve kazanın olduğu dönemde belediyeye bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinde (BURULAŞ) strateji ve iş geliştirme genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt A. ile taraf avukatları katıldı.

Sivil havacılık firmasının sahibi tutuksuz sanık Fevzi A. ise il dışında bulunduğu gerekçesiyle duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun celse arasında geldiğini bildirerek, sanık ve avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, yeniden bilirkişi raporu alınmasını ya da ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mevcut bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta iki katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüş, parçalanarak alev almıştı. Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde de hasar meydana gelmişti. Soruşturma kapsamında Fevzi A, Mustafa K. ve Cüneyt A, hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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