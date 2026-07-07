Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Bursa'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde "kasten yaralama" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.