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Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde "kasten yaralama" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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