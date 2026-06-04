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Bursa'da aile söyleşisi gerçekleştirildi

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Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Geleceğin Sınır Hattı: 2025 Aile Yılından Aile ve Nüfus 10 Yılına' başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşide aile kurumunun korunması ve toplumsal huzurun yeniden tesisi hedeflendi.

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Geleceğin Sınır Hattı: 2025 Aile Yılından Aile ve Nüfus 10 Yılına" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu korumak amacıyla düzenlenen söyleşi, Dr. Suat Ayhan'ın moderatörlüğünde Aile Sosyal Destek Programı Görevlileri Derneği (ASDEP-DER) Genel Sekreteri Necdet Bilirer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşide devletin "2025 Aile Yılı" ve "Aile ve Nüfus 10 Yılı" hedeflerinin, sadece bürokratik bir plan değil, Türkiye'nin önümüzdeki çeyrek asrını şekillendirecek stratejik bir "varoluşsal tahkimat hareketi" olduğu vurgulandı.

Devlet aklının bu vizyonuyla evlere sızan modern soğukluğun kırılmasının, aile ocağının ısıtılmasının ve toplumsal huzurun aile çatısı altında yeniden tesis edilmesinin hedeflendiği belirtilen söyleşi, devlet vizyonunun kararlılıkla hayata geçirilmesi çağrısıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
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