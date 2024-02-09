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Bursa'da 2,5 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi

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Bursa'da yapılan operasyonda aracında 2,5 kilo bonzai ham maddesi bulunan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin aracına narkotik dedektör köpeğinin koku almasını engellemek için çiçek koyduğu ortaya çıktı.

BURSA'da, aracında bonzai yapımında kullanılan 2,5 kilo ham madde ele geçirilen N.Ç., tutuklandı. Şüphelinin, aracına, yakalanma ihtimaline karşı narkotik dedektör köpeğin koku almasını engellemek için, çiçek koyduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce, ticaretini yaptığı belirlenen N.Ç.'nin, yüklü miktarda uyuşturucuyu kente soktuğu ihbarını aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün operasyon düzenledi.

Şüphelinin evine baskın yapan ekipler, N.Ç.'yi gözaltına alırken, evi ve aracını aradı. Polis, N.Ç.'nin aracında, çok sayıda çiçek buldu. Narkotik dedektör köpeği Rona'yla yapılan aramada aracın koltuğunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Bu 2,5 kiloluk ham maddeden 40 katı yani 100 kilo bonzai üretilebildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan ve yakalanma ihtimaline karşı narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için çiçekleri aracına koyduğu öğrenilen N.Ç., işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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