Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Üniversitesi'nden Eğitim Protokolü

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Üniversitesi'nden Eğitim Protokolü
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya Üniversitesi ile imzaladığı protokol ile Denetimli Serbestlik personeline yükümlülerle çalışma yöntemleri hakkında eğitim verilecek. Protokol, 14 bin 192 yükümlünün yararlanacağı eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek sağlayacak.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Denetimli Serbestlik personeline yükümlülerle çalışma yöntemleri konularında eğitim verilecek. Protokolle birlikte, denetim tedbiri altındaki yükümlüler için de eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek sağlanırken, üniversite öğrencilerine staj imkanı tanınacak.

Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak katıldı. Düzenlenen törende, imzalan protokol hakkında konuşan Başsavcı Ramazan Solmaz, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin yükümlülerle çalışma yöntemleri konularında Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından eğitimler verilecek. Ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne denetim tedbiri altındaki yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek verilmesi, Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından geliştirilecek. Programlar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün onayının alınmasından sonra Denetimli Serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarında kullanılacaktır" dedi.

14 BİN 192 YÜKÜMLÜ YARARLANACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz konuşmasında, Mudanya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde staj yapmalarına olanak sağlanmasının hedeflendiğini belirtirken, imzalanan protokol kapsamında bugün itibari ile 229 çocuk ve 13 bin 963 yetişkin olmak üzere toplam 14 bin 192 yükümlü belirtilen imkanlardan yararlanacağı açıklandı.

Törende söz alan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, bu tür protokollerin Bursa'nın dinamikleri ve devletin üst kuruluşlarıyla yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Haber- Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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