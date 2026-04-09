Bursa'da "Yalancının Mumu" oyunu sahnelendi

Bursa'da 'Yalancının Mumu' oyunu sahnelendi
Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 'Yalancının Mumu' oyunu, Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluştu. Yönetmen Levent Aras ve oyuncular, sanatseverler tarafından beğenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Yalancının Mumu" oyunu seyirciyle buluştu.

Barış Manço Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Tuncay Yıldız tarafından kaleme alınan oyunu Levent Aras yönetti.

Abdullah Arif Atalay, Yılmaz Karakuzu, Ahmet Buğrahan Yanık, Ömer Menteşe, Gülendam Yılmaz, Feride Ceyda Alkaya ve Cemil Başdoğan gibi isimler oyunda sahne aldı.

Yönetmen ve oyuncular, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

İmparator'un zor anları!
Zincir markette fahiş fiyat skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar

Zincir markette etiket skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"
Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

İmparator'un zor anları!
Atletico Madrid, Barcelona'ya kabusu yaşattı

Dünya devine kabusu yaşattılar
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu