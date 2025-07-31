Burkina Faso, İlk Böbrek Naklini Türk Sağlık Heyetiyle Gerçekleştiriyor

Burkina Faso, İlk Böbrek Naklini Türk Sağlık Heyetiyle Gerçekleştiriyor
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Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, ülkenin ilk böbrek nakline öncülük eden Türk sağlık heyetini kabul ederek, bu süreçteki Türk desteğinin önemine vurgu yaptı.

Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, ülkenin ilk böbrek nakline öncülük eden Türk sağlık heyetini kabul etti.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığında gerçekleşen kabulde konuşan Kargougou, artık ülkelerinde böbrek nakli yapmanın mümkün olacağını belirterek, "Elbette bu çalışma, teknik açıdan Türk tarafının desteği olmaksızın ve en üst düzeyde siyasi destek olmaksızın mümkün olamazdı. Burkina Faso'daki genç doktorlara desteklerini sunan Türk ekibine de bunun gerçekleştirilmesi için katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de işbirlikleri için Sağlık Bakanı Kargougou'ya teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen de yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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