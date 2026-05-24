Burkina Faso, Ebola Virüsü Salgınına Karşı Önleyici Tedbirleri Artırıyor

OUAGADOUGOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Burkina Faso, Ebola virüsü salgınına karşı önleyici tedbirleri güçlendirdi. Sağlık yetkilileri ülkede henüz bir vaka kaydedilmediğinin altını çizdi.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yayımladığı açıklamada, özellikle ülkenin giriş noktalarında epidemiyolojik gözetimi yoğunlaştırdığını belirtti. Öte yandan şüpheli vakaların erken tespitinin sağlanması amacıyla tüm sağlık tesisleri alarma geçirildi.

Bakanlık ayrıca, şüpheli vakaları hızla teyit etmek için mobil laboratuvarların devreye sokulması da dahil olmak üzere ulusal laboratuvarların kapasitelerinin artırıldığını duyurdu. Söz konusu önlemlere, izolasyon alanları ve tedavi sistemlerinin hazırlanması ile Acil Sağlık Müdahale Operasyonları Merkezi'nin seferber edilmesi de dahil edildi.

Burkina Faso'da herhangi bir Ebola vakası bildirilmediğini teyit eden sağlık yetkilileri, halka dikkatli olmaları ve sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

