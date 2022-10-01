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Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu

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Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini feshettiği duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükümetin feshedildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Burkina Faso Güncel Haberler

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