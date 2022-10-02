Burkina Faso'da darbeciler durumun kontrol altında olduğunu bildirdi Güncel Haberler Darbecilerin RTB televizyonunda açıklama yapması BURKİNA FASO - Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından Yüzbaşı İbrahim Traore, vatandaşların sevgi gösterileri ve destek sloganları eşliğinde televizyon binasına gitti. Darbecilerin RTB televizyonunda açıklama yapması BURKİNA FASO - Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından Yüzbaşı İbrahim Traore, vatandaşların sevgi gösterileri ve destek sloganları eşliğinde televizyon binasına gitti. Traore'nin ikinci defa çıktığı RTB televizyonunda darbeciler vatandaşlara durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Kaynak: AA / Güncel Burkina Faso Eylül Güncel Haberler

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