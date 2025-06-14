Burhaniye'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Burhaniye'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir tatil sitesinin yanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Aynur Torlak - Güncel
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