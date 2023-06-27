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Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda satış ve kesim yerlerini denetledi

Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda satış ve kesim yerlerini denetledi

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Burhaniye'de kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi, Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından yapılarak vatandaşların sağlıklı ve uygun şartlarda kurban alması sağlandı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kurban satış yerlerini ziyaret ederek halkın bayramını kutladı.

Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde kurban satış ve kesim yerlerini denetledi.

Burhaniye'de kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi, Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından yapılarak vatandaşların sağlıklı ve uygun şartlarda kurban alması sağlandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kurban satış yerlerini ziyaret ederek halkın bayramını kutladı. Başkan Deveciler, "Kurban Bayramı ve tatili için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için de bayram süresince tüm ekiplerimiz, kurban kesim yerlerinde ve sahada nöbetleşe çalışarak halkımızın talep ve şikayetlerine cevap verecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Güncel Haberler

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