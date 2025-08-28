Burhanettin Duran, Şule Yüksel Şenler'i Vefatının 6. Yılında Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 6. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Şenler'in fikirlerinin nesillere yön verdiğini ve onun mücadelesinin geleceğe ışık tuttuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, fikirleriyle nesillere yön veren, kalemiyle iz bırakan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatının 6. yıl dönümü. Sayın Şule Yüksel Şenler, inancını, kimliğini ve değerlerini muhafaza etmek isteyenler için adeta bir öncü, bir yol gösterici oldu. Kalemiyle, mücadelesiyle ve cesaretiyle sadece kendi dönemine değil, geleceğe de ışık tuttu. Rahmetle ve duayla yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.