Burhanettin Duran: Küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi hedefliyoruz

Burhanettin Duran: Küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi hedefliyoruz
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı...

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel belirsizliklerin arttığı, jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, STRATCOM Zirvesi vesilesiyle devlet ve hükümet yetkililerini, diplomatları ve uzmanları İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amacımız; stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmektir. Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil; küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır. 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere pek çok değerli isimle birlikte; uluslararası düzenin geleceğini, liderlik diplomasisini, ara buluculuğu ve stratejik iletişimin dönüştürücü rolünü ele alacağız. Değişen küresel anlatılar karşısında hakikatin, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha vurgulayacağız" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK'

İletişimin, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biri olduğunu aktaran Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
İran: '71. saldırıda İsrail'e ait askeri hedefler ile ABD üsleri hedef alındı'

İran bu kez en büyük kozlarını kullandı! İsrail'in kalbine yolladılar
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı