Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere dair dezenformasyon ve provokasyonlara karşı halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Resmi olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı

Karşısında gören korkudan bayıldı, polis ellerinden zor aldı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam