Burhanettin Duran: Gece Gündüz Demeden Doğru Bilgi İçin Emek Veren Tüm Basın Mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hakikatin izini süren, dezenformasyonla mücadelede en ön safta yer alan, gece gündüz demeden doğru bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlediğimiz Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi'ni, basın mensuplarımız ve ziyaretçilerimiz ile buluşturduk. Ardından kıymetli gazetecilerimizle bir araya geldik. Sergimiz, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla gelecek nesillere aktarmayı, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sergide; Başkanlığımız ve Anadolu Ajansı arşivlerinden derlenen, 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan tutan 59 fotoğraf karesi yer almaktadır.

Bu özel günde, hakikatin izini süren, dezenformasyonla mücadelede en ön safta yer alan, gece gündüz demeden doğru bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden ve katledilen basın emekçilerini rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

