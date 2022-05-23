Burhanettin Bulut: 'İcra Dairelerine 4.5 Ayda 3 Milyon 664 Bin Yeni Dosya Geldi'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 1 Ocak – 13 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini belirterek, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında arttığını kaydetti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısındaki artışa dikkat çekerek, borçlu vatandaş sayısındaki artışa ilişkin basın açıklaması yaptı. Vatandaşın bankalara, finansman şirketlerin ve TOKİ'ye olan borcunun 1 trilyon 173 milyar liraya yükseldiğini belirten Bulut, "Vatandaş anaparayı bile ödeyemiyor; faize çalışıyor. Bankalara yılın ilk 3 aylık döneminde ödenen faiz tutarı 36,5 milyar TL" dedi. Bulut, şu açıklamayı yaptı:

"BORÇ DAĞLARI AŞTI"

"Vatandaşın borcu dağları aştı. Bireylerin bankalara, finansman şirketlerine (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) ve TOKİ'ye borcu 6 Mayıs itibariyle 1 trilyon 173 milyar liraya yükseldi.

Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 30,7 milyar, TOKİ'ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 27,6 milyar lira. Vatandaş anaparayı bıraktı, borcun faizine çalışıyor. Tüketici kredileri ve kredi kartları için bu yıl ocak-mart döneminde bankalara ödenen faiz 36,5 milyar lira."

"4.5 AYDA 3 MİLYON 664 BİN İCRA DOSYASI"

1 Ocak – 13 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 664 bin yeni dosyanın geldiğini kaydeden Bulut, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında arttığını belirtti. Bulut, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 13 Mayıs itibariyle 23 milyon 459 bine çıktığını belirtti.