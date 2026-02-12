Müzisyen Burhan Öçal, mart ayında İstanbul ve İzmir'de konser verecek
Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, kontrbasta Heiri Kanzig ve piyanoda Alex Wilson ile 13 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 14 Mart'ta ise İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'Crossing Bosporus' konseri verecek.
Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, İsviçre'de yaşayan iki müzisyen dostuyla beraber Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.
Öçal, kontrbasta Heiri Kanzig ve piyanoda Alex Wilson ile birlikte "Crossing Bosporus" konseriyle 13 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 14 Mart'ta ise İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.
Yurt dışında festivallerde dinleyicilerle buluşan üçlü, Türk ritimlerini Avrupa'nın melodik ve şiirsel caz müziği ile Londra'nın çok kültürlü müzik anlayışıyla bir araya getiriyor.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel