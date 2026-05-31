İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kamptaki Blok 9 bölgesinde Ebu Zahir ailesine ait evi keşif uçaklarıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını hemen her gün sürdürüyor.

Gazze'de sadece Kurban Bayramı süresince İsrail saldırılarında 33 kişinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
