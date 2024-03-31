Üye Girişi
Haberler

Burdur Valisi Türker Öksüz oyunu kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Valisi Türker Öksüz, oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Vali Öksüz, okuldaki 1101 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Öksüz, oy verme işlemlerinin il genelinde sorunsuz devam ettiğini söyledi.

İl genelinde 788 sandıkta 207 bin 528 seçmen olduğunu belirten Öksüz, "Seçimlerin hem ülkemize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Öksüz, milli iradenin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için gerekli tedbirlerin alındığına işaret ederek, "1781 kolluk görevlimiz seçim güvenliği için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. İnanıyorum ki hiçbir sorun olmadan, güvenli bir şekilde oy verme işlemini bitireceğiz ve sonuca ulaşacağız. Ben seçimlerde görev alan kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere bütün görevlilere çalışmalarında kolaylık diliyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek de eşiyle geldiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de Özboyacı İlkokulu'nda eşiyle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Türker Öksüz Burdur Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title