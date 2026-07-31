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Burdur Valisi Bilgihan, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı

Burdur Valisi Bilgihan, güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentte yürütülen güvenlik, asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentte yürütülen güvenlik, asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Vali Bilgihan, düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılı içerisinde kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 9 azalma sağlandığını belirtti.

Yıl genelinde aranan 1172 firarinin yakalandığını kaydeden Bilgihan, operasyonlarda 188 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında meydana gelen 297 olayda 68 şüphelinin tutuklandığını kaydeden Bilgihan, yaklaşık 15,2 kilogram esrar, 15,1 kilogram skunk ve 1,3 kilogram bonzai yakalandığını dile getirdi.

Bilgihan, kaçakçılıkla mücadelede 13, siber suçlarda 11, FETÖ'ye yönelik terör operasyonlarında ise 6 şüphelinin tutuklandığını belirterek, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında sevk edilen 153 göçmenin yanı sıra 44 organizatör hakkında işlem yapıldı." dedi.

Trafik denetimlerinde 749 bin 879 aracın kontrol edildiğini belirten Bilgihan, drift, abartı egzoz ve yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren 347 araç ve sürücüsüne toplam 4,7 milyon lirayı aşan ceza kesildiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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