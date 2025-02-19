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Burdur Gölhisar'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Burdur Gölhisar'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı
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Gölhisar ilçesinde Uylupınar köyü yakınlarındaki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Uylupınar köyü Gölhisar Gölü çevresindeki sazlıkta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 itfaiye, 3 arazöz, 9 jandarma ve 42 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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