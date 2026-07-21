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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Burdur ve 6 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Burdur ve 6 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince merkez ile Bucak, Gölhisar, Ağlasun, Çavdır, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde "Narko Kapan" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 60 kullanımlık sentetik kannabinoid, 15 gram kenevir tohumu, 48 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 87 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak Kurban
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