Karamanlı'da bir eve yıldırım düştü
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Dereköy Köyü'nde, etkili olan şiddetli yağış sırasında Kezban G.'ye ait ahşap bir eve yıldırım düştü. Ev sahiplerinin yangına müdahale etmesiyle birlikte, itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel